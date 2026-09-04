القبض على إعلامية بارزة في نظام الأسد

وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال عدد من العاملين مع الخضر.وأشارت القناة إلى أن الخضر "شغلت خلال فترة النظام المخلوع مهام مراسلة حربية، ورئيسة فرع الإعلام الحربي فيما كان يعرف بالدفاع الوطني".وأضافت أنها "تولت أيضا مسؤولية العلاقات العامة في رئاسة خلال فترة النظام المخلوع، ضمن مسارها الوظيفي المرتبط بالمؤسسات الإعلامية والرسمية".ولم تعلن السلطات السورية حتى الآن التهم المحددة الموجهة إليها، أو ما إذا أحيلت إلى القضاء، كما لم تكشف هوية المعتقلين معها.