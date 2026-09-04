القبض على أمريكي هدد ترامب وعائلته

وجاء في البيان تابعته "ألقي القبض اليوم على أحد سكان لوس أنجلوس، وهو مذيع بودكاست سابق في حي ويستليك، بناء على ثلاث لوائح اتهام صادرة عن هيئة محلفين اتحادية كبرى. وهو متهم بتهديد بالقتل، وبملاحقة محامي الرئيس الشخصي وعائلته عبر الإنترنت ومضايقتهم".وأشار المكتب إلى أن المتهم استخدم "حساباته على " " و"إنستغرام" و" "، بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني، للتعبير عن الكراهية تجاه الرئيس ترامب ومؤيديه".وفي حال إدانته، يواجه ساوثوورث عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن.