عُمان تقدم ردها على مقترحات إيران حول مضيق هرمز

وكتبت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول إقليمي رفيع المستوى أن سلطنة عُمان رفضت "بصورة هادئة" طلب بهذا الخصوص وذلك في خطوة أبعدتها عن أي مع الرئيس الذي هدد بقصف هذا الحليف الأمريكي.

وأكد المسؤول الإقليمي أن مسقط رفضت الموافقة على فرض رسوم، حتى على أساس طوعي، مقابل خدمات بيئية وأمنية، وذلك على خلاف ما ورد في بيان صدر الأسبوع الماضي عن الإيراني، كما رفضت مسقط فكرة فرض مساهمات طوعية لتغطية تكاليف تأمين السلامة وحماية البيئة في المضيق.



وأفاد مسؤول أمريكي وفق الصحيفة بأن شروط اتفاق مقترح لتقاسم الإيرادات لم تكن قد أُنهيت حتى من جانب ، مما يشير إلى أن الحرس الثوري تسرع في الإعلان عن ذلك.



وكان ترامب قد هدد مرتين بقصف عُمان إذا وافقت على فرض رسوم فعلية على الممر المائي، وقال في 17 آب الماضي: "إذا وقفت عُمان في الطريق، فسنقصفها بقسوة بالغة".