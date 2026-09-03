روسيا تعلن تدمير 426 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الدفاع الروسية في بيان، "اعتراض وتدمير 426 مسيرة أوكرانية خلال الفترة من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت اليوم، فوق أراضي 12 منطقة روسية وجمهورية ".وأضاف البيان "شملت المناطق التي تم التصدي فيها للطائرات المسيرة: بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم".