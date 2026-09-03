ارتفاع حصيلة فيضانات الهيمالايا إلى 1273 قتيلا و4757 مفقودا

وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية، في وقت سابق، بمقتل 21 شخصاً في التبت، فيما لا يزال 541 شخصاً في عداد المفقودين.وفي السياق، قال مصدران حكوميان في نيبال لوكالة رويترز إن البلاد تعتزم إعادة بناء نظام للإنذار المبكر بالانهيارات الأرضية على جزء من حدودها مع ، عبر تركيب أجهزة استشعار زلزالية وكاميرات وتوفير خدمات الاتصال بالأقمار الصناعية.ويجري تركيب المعدات في منطقة تيموري الحدودية، حيث أدى انهيار نهر جليدي إلى اندفاع كميات هائلة من الطين والمياه والصخور عبر الوديان الجبلية.ولا يزال عدد المفقودين في نيبال عند 4216 شخصاً، بينهم نحو 600 أجنبي من أكثر من 30 دولة، غالبيتهم يحملون الجنسية .واجتاحت الفيضانات مناطق جبلية شاسعة، جارفـةً الطرق والجسور والبنى التحتية، ما صعّب جهود الإغاثة.وتدرس وكالات الإغاثة الاستعانة بالمروحيات والطائرات المسيّرة والحمالين لإيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً.وبالتوازي، يواصل الجيش النيبالي وفرق الإنقاذ، بمشاركة خبراء أجانب، البحث عن ناجين يُخشى أن يكونوا عالقين داخل أنفاق تابعة لمنشآت للطاقة الكهرومائية، باستخدام الحفارات والمعدات الثقيلة.