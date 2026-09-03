ترامب: نمتلك مخزوناً هائلاً من الذخائر ومستمرون في إنتاجها

وقال ، في بيان نشره عبر منصاته، إن تنتج الذخائر بمعدلات غير مسبوقة، وتعمل على تكديسها والاستعداد لأي طارئ محتمل، مؤكداً أن تحتفظ بهذه الذخائر لاستخدامها الخاص، على أن تستأنف مبيعاتها إلى الحلفاء قريباً.وأضاف أن السابق منحت أوكرانيا كميات من الذخائر تفوق بكثير ما استخدمته الولايات المتحدة في ، مشيراً إلى أن تلك المساعدات لم تتحمل أوكرانيا تكلفتها.وتابع ترامب أن مئات المليارات من الدولارات قُدمت إلى أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مجاناً، معتبراً أن أوروبا كان ينبغي أن تتحمل تلك التكاليف، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستطالب باسترداد تلك الأموال.وجاءت تصريحات ترامب رداً على ما وصفهم بـ"الحثالة الخائنة" التي اتهمها برفض نقل أخبار دقيقة بشأن العملية العسكرية الأميركية في إيران.وختم ترامب بيانه بالقول: "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".