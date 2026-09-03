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ترامب: نمتلك مخزوناً هائلاً من الذخائر ومستمرون في إنتاجها
دوليات
2026-09-03 | 11:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الخميس، أن
الولايات المتحدة
تمتلك مخزوناً هائلاً وغير محدود عملياً من الذخائر عالية الجودة، مشيراً إلى أن الكميات المتوفرة تتجاوز ما تحتاجه
واشنطن
للعملية العسكرية في
إيران
أو لأي حرب أخرى محتملة.
وقال
ترامب
، في بيان نشره عبر منصاته، إن
الولايات المتحدة
تنتج الذخائر بمعدلات غير مسبوقة، وتعمل على تكديسها والاستعداد لأي طارئ محتمل، مؤكداً أن
واشنطن
تحتفظ بهذه الذخائر لاستخدامها الخاص، على أن تستأنف مبيعاتها إلى الحلفاء قريباً.
وأضاف أن
إدارة الرئيس الأميركي
السابق
جو بايدن
منحت أوكرانيا كميات من الذخائر تفوق بكثير ما استخدمته الولايات المتحدة في
إيران
، مشيراً إلى أن تلك المساعدات لم تتحمل أوكرانيا تكلفتها.
وتابع ترامب أن مئات المليارات من الدولارات قُدمت إلى أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مجاناً، معتبراً أن أوروبا كان ينبغي أن تتحمل تلك التكاليف، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ستطالب باسترداد تلك الأموال.
وجاءت تصريحات ترامب رداً على ما وصفهم بـ"الحثالة الخائنة" التي اتهمها برفض نقل أخبار دقيقة بشأن العملية العسكرية الأميركية في إيران.
وختم ترامب بيانه بالقول: "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".
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