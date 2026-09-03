ترامب: صادرات النفط عبر هرمز عادت لمستوياتها قبيل التصعيد مع إيران

ونشر الزعيم الأمريكي عبر منصته على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بيانا مصحوبا برسوم بيانية، يوضح أن المضيق يشهد حاليا عبور ما يقارب 18 مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة بـ 20 مليون برميل قبل بدء التصعيد، معلقا على هذه البيانات بقوله: "أحجام النفط في عادت!".ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أفاد بأن القوات العسكرية الأمريكية قامت مؤخرا بمرافقة 40 سفينة تجارية عبر المضيق، محملة بحوالي 18 مليون برميل من النفط.وتعد هذه الكمية هي الأعلى المسجلة منذ بداية الأزمة، علما بأن المضيق كان يشهد عبور نحو 20 مليون برميل من النفط ومشتقاته بشكل يومي قبل اندلاع التوترات في المنطقة، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة الملاحة التجارية عبر هذا الممر المائي الحيوي.