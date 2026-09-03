قرار امريكي بشأن انتشار القوات في الشرق الأوسط

ونقلت صحيفة "وول " عن المصادر أن الحملة الأمريكية التي بدأت قبل ستة أشهر كعملية سريعة تهدف إلى توجيه ضربة حاسمة، تحولت بفعل التمديد الهادئ إلى مؤشر على امتداد الصراع لفترة أطول.وتشمل التعزيزات المنتشرة نحو 19 سفينة حربية، ووحدات دفاع جوي، وطائرات مقاتلة، فيما يستعد طاقم حاملة الطائرات "يو " لانتشار أطول.وكشف تقرير " " أن هيغسيث مدد انتشار نحو 50 ألف جندي في المنطقة ومنح مرونة وخيارات متعددة في التعامل مع ملف .وعلى الصعيد الميداني، تشمل التعزيزات المنتشرة 19 سفينة حربية، بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة صواريخ موجهة، مكلفة بمهام اعتراض الصواريخ وحماية الملاحة، في حين أفادت شبكة " نيوز" بأن عائلات جنود فرقة "المحمولة جوا 82" تلقوا رسائل رسمية تؤكد احتمال تمديد انتشارهم حتى 2027 وسط ضغوط الحرب مع إيران.سياسيا، ذكرت التقارير أن ناقش سرا مع مستشاريه إمكانية "إعلان انتهاء الحرب مع إيران" والاعتماد على الضغط الاقتصادي، بينما يواصل البنتاغون التمديد كخيار احتياطي.وفيما يتعلق بالتبعات، حذرت تقارير لـ"ذي إندبندنت" من تحفظات قادة عسكريين أمريكيين الذين أبلغوا وزير الحرب أن استمرار التمديد ينهك القوات —خاصة طواقم الدفاع الجوي وسلاح البحرية— ويؤدي إلى تراكم جداول صيانة السفن والوحدات، مما يضعف جاهزية الجيش في جبهات عالمية أخرى مثل وأوروبا.