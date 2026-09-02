ترامب: مستعدون لشن هجمات جديدة على إيران والحملة لن تطول

وقال : "كان هناك هجوم عنيف جدا بالأمس، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر (على إيران) في أي وقت نريده". وأكد الرئيس الأمريكي، خلال فعالية في ، أن الحملة العسكرية المتجددة ضد لن تكون طويلة، مشيرا، ردا على سؤال حول مدتها، إلى أنه يعتقد أنها "لن تكون طويلة جدا".وفي سياق متصل، زعم ترامب أن دمرت، في إطار السلسلة الأخيرة من الضربات على إيران، 28 سفينة تابعة للجمهورية الإسلامية، وقال الرئيس الأمريكي: "الليلة الماضية، دمرنا 28 قاربا، 28 سفينة".وكان ترامب قد صرح في نهاية مارس الماضي أيضا بأن الولايات المتحدة دمرت بالكامل الأسطول الإيراني والقوات الجوية الإيرانية، وكذلك معظم الصواريخ الإيرانية.يأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة، ليلة الأربعاء، سلسلة جديدة من الضربات واسعة النطاق على أهداف في إيران.ووفقا لبيانات ، استهدفت الضربات منشآت تابعة لفيلق حرس الإسلامية، شملت أنظمة الدفاع الجوي ومحطات الرادار والوسائل البحرية ومرافق الاتصالات. في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على الأهداف العسكرية الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.