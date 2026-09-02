الخارجية الأميركية: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا

وقال وزير الخارجية الأميركي في تصريح تابعته ، ان " واصلت قصف السفن خاصة التجارية في وقد فقدت السيطرة على المضيق".وأضاف "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشيرا الى "اننا سنستهدف كل ما يهدد قواتنا والملاحة العالمية في مضيق هرمز".وتابع ان "المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران".