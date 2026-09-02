دولار بوجه ترامب.. عملة جديدة في أمريكا (صورة)

وعرضت الدار لفة تضم 25 عملة بسعر 61 دولارا، بزيادة قدرها 144 بالمئة على قيمتها الاسمية، فيما بلغ سعر حقيبة تحتوي على 100 عملة 154.50 دولارا.وأوضحت دار السك أن "العملات، التي سكت في فيلادلفيا، تتمتع بصفة النقد القانوني ويمكن استخدامها في المعاملات، رغم طرحها أساسا ضمن منتجات موجهة لهواة جمع العملات".ويحمل أحد وجهي العملة صورة ، إلى جانب عبارتي "الحرية" و"بالله نثق"، والتاريخين 1776 و2026، بينما يظهر على الوجه الآخر الرئاسي الأميركي، متضمنا نسرا يمسك سهاما وغصن زيتون، ودرعا تحمل الرقم 250.وأثار إصدار العملة قانونيا، إذ يحظر قانون اتحادي إدراج صورة شخص على قيد الحياة ضمن العملات الصادرة بموجب البند الخاص باحتفالات الذكرى الـ250، بينما تقول إن إصدارها يستند إلى الصلاحيات التي منحها لوزير الخزانة بموجب قانون صدر عام 2020.وكان سكوت بيسنت قد استشهد بعملة تذكارية صدرت عام 1926 وحملت صورة الرئيس كالفن كوليدج خلال وجوده في منصبه، دفاعا عن قانونية الخطوة.وخلال ولايته الثانية، اتخذ ترامب سلسلة خطوات هدفت إلى وضع اسمه وبصمته على مؤسسات ومشروعات وطنية، من بينها للفنون، كما أعلنت وزارة الخزانة أن توقيعه سيظهر على الأوراق النقدية الأميركية.