نائب ترامب: الإيرانيون يفقدون قدراتهم يوما بعد يوم

وقال فانس في كلمة له، "نحن الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة على ضمان استمرار إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية"، مردفا "السبب وراء ارتفاع أسعار البنزين حاليا هو أن الإيرانيين يطلقون النار على سفن الشحن التجارية".

وأضاف "الإيرانيون يفقدون قدراتهم يوما بعد يوم"، مشددا بالقول "لا نستهدف المدنيين في العمليات القتالية ولن نفعل ذلك أبدا ولم نفعل ذلك من قبل".

ولفت نائب الرئيس الأمريكي "ضربنا حتى لا تمتلك سلاحا نوويا ولحماية حركة الشحن التجاري لتجنب أزمة طاقة عالمية"، مضيفا "نضغط على إيران لمنعها من إطلاق النار على السفن التجارية وندرك أنها ستواصل محاولة ذلك".