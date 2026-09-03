بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا

وقال ، خلال اقتصادي في أقصى شرق ، إن هناك فرصة لحل الصراع، مؤكداً أن المسؤولية النهائية عن تسوية الأزمة تقع على عاتق روسيا وأوكرانيا.وأضاف: في نهاية المطاف، يجب أن تحل الدولتان المنخرطتان في الصراع، روسيا وأوكرانيا، المشكلة. هذا هو النهج الصحيح، معرباً عن شكره للدول التي تحاول المساهمة في إيجاد تسوية سلمية.وأشار الرئيس الروسي إلى أن عدداً من الدول، من بينها والصين، مستعدة لدعم جهود السلام، مؤكداً أن لا تعارض التواصل مع أي طرف يمكنه الإسهام بصورة إيجابية في المفاوضات.كما رحب بوتين بالتعامل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قائلاً إن موسكو ترحب دائماً بالضيوف الأميركيينوفي سياق متصل، كرر بوتين اتهاماته لكييف، معتبراً تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الطائرات في المجال الجوي الروسي بمثابة إرهاب دولةوكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الأربعاء، أنه منفتح على عقد قمة جديدة مع بوتين، لكنه ربط ذلك بوجود استعداد فعلي للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا.ونقلت وكالة رويترز عن قوله إنه يريد عقد القمة عندما يكونان مستعدين لإبرام اتفاق سلام بشأن أوكرانياويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة، رغم استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن.