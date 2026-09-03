الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت والإمارات

ونقلت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان، أن القوات الإيرانية استهدفت فجر اليوم أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأميركي في قاعدة "أحمد الجابر" بالكويت. وأضاف البيان أن الهجمات أسفرت، بحسب الرواية الإيرانية، عن أضرار وإصابات في أنظمة الاتصالات وحظائر الطائرات.وتابع أن مواقع القوات وأنظمة الرادار التابعة للجيش الأميركي في قاعدة "المنهاد" بالإمارات العربية المتحدة تعرضت كذلك لهجوم بالصواريخ والمسيّرات ضمن العملية ذاتها. وبيّن الجيش الإيراني أن قاعدة أحمد الجابر تؤدي دوراً محورياً في جاهزية ودعم الجيش الأميركي في المنطقة، مؤكداً أن الرد على أي هجوم أميركي "سيكون حازماً وقوياً وسيتواصل حتى إلحاق الهزيمة بالمعتدي".في المقابل، أعلنت هيئة أركان الجيش ، في بيان، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة "معادية" إثر "عدوان إيراني"، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في البلاد.وكانت في الجيش الإيراني قد أكدت في وقت سابق انتشار وحداتها على الحدود واستعدادها للتصدي لأي تهديد محتمل.