للمرة الثالثة.. احتمالية عزل ترامب تعود للواجهة مع قرب انتخابات التجديد النصفي

وذكرت الصحيفة، أن المحللين الأمريكيين يتفقون على أن الجمهوريين "سيفقدون أغلبيتهم المتواضعة في "، وأن حجم الأغلبية الديمقراطية المتوقعة في المجلس الأدنى له أهمية كبرى بالنسبة لزعيم الكتلة الديمقراطية ، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس النواب – ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي للدولة الأمريكية – في حال انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين.وأكدت الصحيفة أنه "بغض النظر عما إذا كان جيفريز تحت الضغط منذ البداية أو حصل على تفوق مريح بـ 12 مقعدا، مما يسمح له بمقاومة المطالب المفرطة، فلن يكون من الممكن تجنب شيء واحد – عزل للمرة الثالثة".وأشارت "ذا هيل" إلى أن الكثير في هذه الحالة سيعتمد على ما إذا كان الديمقراطيون سيفوزون بالأغلبية أيضا في ، الذي يسيطر عليه حاليا الحزب الجمهوري. ففي حال بقاء الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، قد تصبح محاولة العزل مجرد "إجراء شكلي" وإجراء "سريع وفاشل" قد يساعد على توحيد الحزب الجمهوري حوله.أما إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، فسيصبح الوضع مختلفا تماما، حيث قد يستمر الإجراء لفترة طويلة، "لن يتم خلالها طرح أي مبادرات أخرى للنظر" من قبل الهيئة التشريعية.وخلصت الصحيفة إلى القول: "قد يكون هذا هو الرهان الرئيسي في المعركة على مجلس الشيوخ. السؤال ليس ما إذا كان ترامب سيخضع مرة أخرى لإجراءات العزل، بل ما إذا كان هذا سيصبح مجرد خدعة سياسية أخرى أم أنه سيكون قادرا حقا على إلحاق الضرر به".وكان ترامب، الذي يُعد أول رئيس في تاريخ تُتخذ ضده إجراءات العزل مرتين (عامي 2019 و2021)، قد أعرب سابقا عن ثقته في أن الديمقراطيين سيعزلونه إذا خسر الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، محذرا المشرعين الجمهوريين من أن خسارة الأغلبية ستدفع خصومه إلى تجديد مساعيهم لمحاكمته.