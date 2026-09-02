ترامب يقترح تغيير اسم مضيق هرمز

وقال في منشور له تابعته ، "الآن وقد أصبح تحت سيطرة ، هل ينبغي أن نغير اسم إلى مضيق ترامب؟".وأضاف أن "المضيق، في حال حمل اسمه، سيكون أكثر سخونة من أي وقت مضى"، مختتما منشوره "شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".