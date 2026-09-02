شيفرون توسع عملياتها في فنزويلا باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار

وقالت الشركة إن مشاريعها المشتركة في فنزويلا تستهدف زيادة الإنتاج بأكثر من الضعف، ليصل إلى نحو 600 ألف برميل يومياً، مقارنة بمستويات عام 2026.وقال الرئيس التنفيذي لشيفرون، ، إن توسع الشركة يعكس ثقتها بالإمكانات الكبيرة للموارد النفطية في فنزويلا، مشيراً إلى أن تحسن الشروط وإضافة المساحات الجديدة يعززان محفظة الشركة في البلاد.وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي اتفاقاً طموحاً لتطوير احتياطيات النفط الفنزويلية، في إطار مساعيه لإعادة الشركات الأمريكية إلى قطاع الطاقة في البلاد.وتُعد ثاني أكبر شركة نفط أمريكية والوحيدة بين الشركات الأمريكية التي تتمتع بوجود كبير في فنزويلا، حيث تعمل هناك منذ عام 1923، وتدير مشاريع للنفط الثقيل في حزام أورينوكو، إلى جانب عمليات في ولاية زوليا غربي البلاد.