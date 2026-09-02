وأوضح كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن تترك حالياً للولايات المتحدة قيادة الضربات ضد نظراً لمصالح بمضيق هرمز وأمن الطاقة، مستدركاً بالتحذير من أن بلاده قد تنخرط مباشرة في المواجهة في حال استهدافها.وأضاف كاتس أن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية "الأسد الصاعد" وتراقب أي محاولة لإعادة بنائه، مجدداً تأكيد تل أبيب أنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.وتأتي هذه التهديدات عقب تجدد المواجهات بين وواشنطن؛ إذ أعلنت الأميركية استهداف نحو 100 موقع إيراني شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية ومواقع اتصالات تابعة للحرس الثوري، فيما توعد الأميركية سكوت بيسنت بتشديد الحصار الاقتصادي على طهران.وكانت تفاهمات حزيران/يونيو الماضي بين واشنطن وطهران قد انهارت جراء التصاعد المستمر للخلافات حول السيطرة على ، بعد أن كانت قد دعت تل أبيب سابقاً لتجنب التصعيد.