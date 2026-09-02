الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة علي السالم في الكويت

وقال في بيان تابعته ، انه "تم فجر اليوم، استهداف قاعدة في بالصواريخ والمسيرات".جاء ذلك بعدما اعلنت ، عن انجاز موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، مبينة ان الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري شملت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات.