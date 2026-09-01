الجيش الأمريكي يعلن "نجاح" موجة من الضربات ضد أهداف إيرانية

وقالت ، "أكملنا بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية"، مضيفة " قمنا بشن ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار".

ولفتت الى أن "الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري شملت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات"، معتبرة أن "الضربات جاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها ضد حركة الملاحة بمضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من ، ردت بإطلاق صواريخ ومسيرات على والبحرين والكويت.