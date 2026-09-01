المرشد الإيراني: لدى الإيرانيين وجبهة المقاومة دروسا لن ينساها العدو

وجاء ذلك في منشور لحساب مجتبى على منصة "إكس"، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي جاء ردا على ضربات أمريكية جديدة استهدفت مساء اليوم الثلاثاء.ويأتي التصعيد في إطار مواجهة متواصلة بين وطهران بدأت ليل الأحد، حين استهدفت القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.وردت إيران باستهداف مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة، إذ أعلن قصف قاعدتين جويتين تستضيفان قوات أمريكية في ، إلى جانب قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات.