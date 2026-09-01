الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة "معادية"

أعلن الجيش ، الأربعاء، عن التصدي لهجمات طائرات مسيرة "معادية".

وقال الجيش ، "الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم".

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من ، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن وقوع 5 انفجارات في ومضيق هرمز.