وزير الخزانة الأمريكي يكشف عن ثلاثة خيارات أمام إيران

كشف الأمريكي سكوت بيسن، الأربعاء، عن ثلاثة خيارات أمام ، معتبرا أنها لا تسيطر على .

وقال بيسنت في كلمة له، " لا تسيطر على والولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني".

وأضاف "أمام إيران ثلاثة خيارات إما أن ينقلب على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود إلى طاولة المفاوضات"، معربا عن اعتقاده أن "إيران في حالة من الذعر ما يدفعها إلى للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية".

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات على والبحرين والكويت.