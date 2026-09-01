الجيش الأردني يعلن اعتراض 10 صواريخ باليستية إيرانية

وأكدت القوات المسلحة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن الدفاعات الجوية الأردنية تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.وأضاف أن القوات المسلحة "تعاملت مع الاعتداء وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، فيما باشرت الفرق المختصة تأمين مواقع سقوط الصواريخ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين".يأتي التصعيد في أعقاب تجدد المواجهة المباشرة بين وإيران، مع انتقال الضربات الأمريكية إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، فيما قالت انها تستهدف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات.