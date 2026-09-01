الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن

أعلن الإيراني، الثلاثاء، عن استهداف في .

وقال ، "تم استهداف في بصواريخ باليستية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من ، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن وقوع 5 انفجارات في ومضيق هرمز.