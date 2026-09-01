إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بإطلاق صواريخ ومسيرات من بعد الهجوم الأمريكي الأخير.

وقالت ، "إطلاق صواريخ ومسيرات من "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قالت وسائل إعلام دولية، "اعتراضات صاروخية في مدينة المفرق شرق ".

ويأتي هذا عقب هجوم أمريكي جديد على إيران مساء اليوم الثلاثاء، في ظل تصعيد متواصل بين وطهران، بدأ باستهداف القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، ليل الأحد، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.