دوي انفجارات جديدة جنوبي إيران وهجوم يستهدف مطار "جيرفت"

دوت انفجارات جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، جنوبي ، فيما استهدف هجوم مطار جيرفت في البلاد.



وقال التلفزيون الإيراني، "دوي انفجارات جديدة في قشم وبندر عباس وجزيرة لاوان جنوبي البلاد".

وأضاف "هجوم للعدو الأمريكي على مطار جيرفت جنوب محافظة "، مردفا "دوي انفجار جديد في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد".

وكان التلفزيون الإيراني أعلن، اليوم الثلاثاء، عن وقوع 5 انفجارات في ومضيق هرمز.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من .