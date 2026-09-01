التلفزيون الإيراني: 5 انفجارات في جزيرة قشم ومضيق هرمز ومسؤول امريكي يؤكد

وذكر التلفزيون الإيراني: "دوي 5 انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم، و4 في ".من جهتها، افادت الايرانية، "بدوي انفجارات في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ".فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، ان " الأمريكية تشن ضربات على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز".