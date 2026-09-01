ترامب يعلن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من .



وقال في كلمة له، "في هذه الأثناء نقوم بشن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من ".

وأضاف "الضربات على قوية وواسعة النطاق ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز"، مردفا "الضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ تم إسقاطها جميعا بنجاح استهدفت قاعدتنا العسكرية في ".

وتابع ترامب "إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فإنها ستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير"، مضيفا "الهجوم الأكبر على الإطلاق على إيران لا يزال مرتقبا وحين ينتهي لن يتبقى سوى القليل جدا من إيران".

وكانت أعلنت، اليوم الثلاثاء، شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران.