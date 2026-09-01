المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران

وذكرت انه "بدأنا شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل ".واضافت ان "الضربات على إيران تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة في ".وتابعت ان "الضربات تأتي بعد محاولات هجومية من استهدفت عسكريين أمريكيين في المنطقة".