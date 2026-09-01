واشنطن تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط الى الحذر

دعت ، الثلاثاء، في الشرق الأوسط الى توخي أقصى درجات الحذر.

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وقالت الخارجية الأمريكية، "على الأمريكيين بالشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي".

وكانت أعلنت، اليوم الثلاثاء، شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل .