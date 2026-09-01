مروحيات وصواريخ ومعدات استشعار بقيمة 800 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية للعراق

وقالت الوزارة في بيان ان " اصدرت قرارًا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل إلى حكومة لشراء مروحيات 412EPX ومروحيات Bell 407M والمعدات ذات الصلة. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية للصفقة بنحو 800 مليون دولار".وأضاف البيان ا"ان طلبت شراء مروحيات Bell 412EPX؛ ومروحيات Bell 407M؛ وقواذف رشاشات GAU-19 ثلاثية السبطانات؛ وصواريخ M260 عيار 2.75 بوصة، ذات سبع حاضنات إطلاق؛ ومستشعر L-3 Wescam MX-15HDI الكهروبصري/بالأشعة تحت الحمراء؛ وأنظمة كشف إطلاق الصواريخ AN/AAR-60 Block 2؛ وأجهزة راديو ذات تردد عالٍ جدًا؛ وقطع غيار؛ ومعدات دعم أرضي خاصة؛ ومنشورات وبيانات فنية؛ وتدريبًا على المعدات الجديدة".وتابع البيان ان "الصفقة تتضمن تدريب الطيارين وأفراد الصيانة؛ وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المقدمة من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين معها؛ وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج".واوضح البيان امن "العملية ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك استراتيجي، وستحسّن عملية البيع المقترحة قدرة العراق على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدراته في مجال النقل بالمروحيات، والاستطلاع، واستهداف الأهداف جوًا-أرضًا".