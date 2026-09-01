الخارجية الأميركية: العراق بدأ مساراً جديداً بقيادة الزيدي الذي يحظى بدعم ترامب

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن " بدأ مساراً جديداً بقيادة ، بالتعاون الكامل مع ".وأضافت أن "الرئيس يدعم رؤية الرامية إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لجميع العراقيين"، مبينةً أن ترامب "يدعم جهود رئيس الوزراء لمنع الهجمات داخل العراق أو انطلاقاً من أراضيه".وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "الرئيس ترامب أكد دعمه لرؤية رئيس الوزراء علي الزيدي لبناء شراكة عراقية-أميركية قوية ومفيدة للطرفين".