إيران تتوعد: سنرد حتما على جريمة الأمريكيين الليلة

وقال مصدر عسكري إيراني رفيع وفق وكالة " "، إن "القوات المسلحة الإيرانية سترد حتما على جريمة الأمريكيين المتمثلة في مهاجمة أجزاء من الأراضي الإيرانية الليلة".وأكد المصدر أن "الرد سيكون أضعافا مضاعفة للهجمات الأمريكية"، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية، كما حذرت ووعدت سابقا، سترد "بحزم وقوة" على أي عدوان يستهدف الأراضي الإيرانية ومصالح البلاد.وأشار إلى أن المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة تتعرض لهجمات إيرانية متسارعة، وأضاف أن "الجنون الناجم عن الهزيمة أربك الأمريكيين وأذهلهم، ودفعهم إلى تكبد "إهانة مضاعفة مع كل حماقة جديدة".وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من .