إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الأمريكي الأخير

وقالت ، "بدء العملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على العدوان الأمريكي".

ويأتي هذا عقب هجوم أمريكي جديد على اليوم الثلاثاء، في ظل تصعيد متواصل بين وطهران، بدأ باستهداف القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، ليل الأحد، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.