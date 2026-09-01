الحرس الثوري: الهجمات الأمريكية ستؤدي لإغلاق مضيق هرمز

اعتبر الإيراني، الثلاثاء، أن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إغلاق .

وقال الإيراني، "الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق ".

ويأتي حديث الحرس الثوري عقب هجوم أمريكي جديد على مساء اليوم الثلاثاء، في ظل تصعيد متواصل بين وطهران، بدأ باستهداف القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، ليل الأحد، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.