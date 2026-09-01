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طهران تكشف طبيعة الحركة البحرية عبر مضيق هرمز
دوليات
2026-09-01 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
293 شوهد
كشف مصدر أمني إيراني، الثلاثاء، طبيعة الحركة البحرية الحالية عبر
مضيق هرمز
.
وقال المصدر: "مهما كافحت
الولايات المتحدة
، فإن
مضيق هرمز
لن يُفتح؛ والحركة البحرية الحالية عبر المضيق لا تتجاوز حاليًا 3%".
وأضاف: "إذا حدث أي عبور آمن في المضيق، فلم يحدث مطلقا دون إشراف
إيران
".
وتابع: "لقد أثبتنا أنه إذا حاولوا فتح ممر بديل، مثل طريق مسندم وخصب، فسيتم تكرار الحادث نفسه الذي وقع مؤخرا لسفينة هناك".
وختم قائلا: "السياسة الإيرانية الحاسمة هي أنه إذا لم يُمكن تصدير نفطنا، فلن يُصدر نفط أي دولة تعمل شريكا ومتواطئة مع الأعمال التدخلية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران".
ويأتي ذلك على خلفية استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أدى إلى تقلص توريدات النفط إلى السوق العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي كانت تمر عبره نحو 25% من التوريدات قبل الحرب على إيران.
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