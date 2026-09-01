الشرطة الأمريكية تعلن مقتل نائبة رئيس بنك بهجوم في نيويورك

وقد توفيت إرين بياتشينتي البالغة 32 عاما من العمر في المستشفى، متأثرة بجروحها.وحسب البيانات المنشورة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتاعي، فإن بياتشينتي ولدت في مدينة تشيستر بولاية نيوجيرسي، وتخرجت في جامعة بنسلفانيا عام 2016 وكلية الحقوق في عام 2021، وعملت في "بنك "، وهو واحد من البنوك الأربعة الكبرى في ، في وظيفة نائب الرئيس لشؤون اختيار الأعمال وتضارب المصالح.يذكر أن إمرأة مسلحة بسكينين هاجمت المارة في ساحة بنيويورك يوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، كانت إرين بياتشينتي إحداهما، والثاني كان رجلا يبلغ 68 عاما من العمر ولا يزال في حالة خطيرة. وقد قتلت منفذة الهجوم بنيران الشرطة.