صفارات الإنذار تدوي في مدينة العقبة جنوبي الأردن

دوت صفارات الإنذار في مدينة العقبة جنوبي ، مساء الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان بدء عملية انتقامية رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل أراضيها.

وأفادت وسائل إعلام دولية، بسماع صفارات الإنذار في العقبة، كما أشارت إلى اعتراض صواريخ إيرانية في المفرق والأزرق وإربد بالأردن. وجاء الرد الإيراني بعدما أعلنت "سنتكوم" تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف تابعة للحرس الثوري داخل .