الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت أمريكية في البحرين

أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، عن استهداف منشآت أمريكية في .

وقال الجيش الإيراني، "استهدفنا منشآت للقوات الأمريكية في قاعدة بالبحرين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي أعلن، الثلاثاء، عن شن ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من ، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن وقوع 5 انفجارات في ومضيق هرمز.