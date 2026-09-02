أسرار التصفية والخديعة.. رفاق القذافي يفتحون الصندوق الأسود لاختفاء موسى الصدر

وتبقى هذه الرواية، وفق ما ورد في الشهادة، من أبرز الإفادات التي تربط مصير الطيار نجم الدين اليازجي مباشرة بملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.زار وفد ليبي برئاسة "الرجل الثاني" في النظام، عبد السلام جلود، لتقديم التهنئة بعد أيام من انتصار "الثورة الإيرانية" عام 1979، حيث التقى الإمام الخميني.وحول ما إذا كانت قضية الصدر قد شكلت عائقاً لاحقاً في العلاقات مع طهران، نفي جلود ذلك، مؤكداً أن ليبيا أعطت صواريخ ولعبت دوراً أساسياً في حصولها على الأسلحة خلال الحرب مع في ثمانينات الماضي.وأضاف جلود أنه اجتمع بالصدر مرة واحدة في في منتصف السبعينات، ولم يكن على علم بزيارته إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه تألم كثيراً حين عرف باختفائه لسببين؛ الأول يتعلق بشخصه وما يمثله، والثاني لأنه اعتبر الفعل خسيساً، إذ ليس من عادات العربي أن يدعو أحداً إلى بيته أو بلده ثم يوقع به، وهو ما لا تقبله الأخلاق العربية ولا القيم الإسلامية، واصفاً القصة بالغريبة والتي فُرض عليها تعتيم شديد.. وعمّا قيل عن مشادة حصلت بين القذافي والصدر، أفاد جلود بأنه لا يعرف التفاصيل، لكنه سمع قبل سنوات أن ضابط الشرطة الذي انتحل شخصية الصدر وزار بجواز سفره بعد إخفائه، وضع له معمر القذافي حراسة مشددة خوفاً من اختطافه بعدما بدأ الحديث عن دوره.ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الصدر قد قُتل ودُفن، رجح جلود ذلك قائلاً إن عقله يخبره باستحالة أن يكون مخفياً حتى الآن، مبيناً أنه كان قد سمع من القذافي قبل الحادثة ما يعبّر عن انزعاجه من قيام إيران بإرسال رجال دين لديهم نفوذ لدى الشيعة العرب، معرباً عن عدم تصوره بأن يصل الأمر إلى هذه الدرجة.كشف وزير الخارجية الليبي الأسبق شلقم، تفاصيل شهادته حول قصة اختفاء الإمام موسى الصدر، مشيراً إلى أنه قابل الصدر مرة واحدة فقط عندما جاء إلى القاهرة لإلقاء محاضرة وكان شلقم حينها طالباً هناك، لافتاً إلى أنه كان قيد الإقامة الجبرية وقت وصول الصدر إلى ليبيا.وأوضح شلقم أن هناك معلومات تفيد بأن الصدر جاء إلى ليبيا بتوصية من الرئيس الجزائري هواري بومدين بعد أن طلب منه المساعدة فنصحه بلقاء القذافي، مبيناً أنه ترجّح حدوث خلاف بين القذافي والصدر على قضايا دينية نظراً لأن القذافي سُنّي مالكي والصدر شيعي، كما أُثيرت لاحقاً مسألة انتحال شخص صفة الصدر والذهاب بها إلى إيطاليا.وأضاف شلقم أنه حين كان وزيراً للخارجية، قال له القذافي أثناء تمشيهما في باب العزيزية: "يا عبد أنت الطليان أصحابك وبينهم وزيرا الخارجية والداخلية.. أريد فقط أن أعلم الحقيقة في موضوع موسى الصدر".وأشار شلقم إلى أنه بعد سقوط نظام القذافي راجت سيناريوهات متعددة، حيث تحدث البعض عن دور محتمل لزعيم "فتح - المجلس الثوري" صبري البنا (أبو نضال) في تصفية الصدر، وتساءل آخرون عما إذا كان الصدر قد حصل على مبلغ مال يتصل بما تعرض له، مؤكداً أنهفيما كشف وزير الخارجية الليبي الأسبق علي عبد السلام التريكي، تفاصيل شهادته بشأن اختفاء الإمام موسى الصدر، مؤكداً عدم علمه بالتفاصيل الدقيقة للحادثة، وأن الصدر لم يأتِ إلى ليبيا عن طريق .وأوضح التريكي أن دور الخارجية كان مقتصراً فقط على دعوة نقلها القائم بالأعمال الليبي في إلى الصدر، ليتولى التنسيق جهات أخرى، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ الصدر شخصياً، لكنه كان يسمع عنه أنه رجل مناضل وصاحب موقف قومي.وأضاف التريكي أن الخارجية لم تعرف كيف ولا متى وصل الصدر إلى البلاد، مبيناً أنه بعد تركه منصب وزير الخارجية اهتمت الوزارة بإجراء اتصالات مع السلطات الإيطالية التي أفادت يومها بأنه غادر طرابلس إلى روما.وأشار التريكي إلى أنه شاع لاحقاً وقوع نقاش حاد بين القذافي والصدر أدى إلى ما أدى إليه، واصفاً الحادثة بالجريمة الغريبة والمؤسفة التي لم تكن لها أي فائدة لليبيا أو للعمل القومي، بل ألحقت الكثير من الأضرار دون معرفة لمصلحة من حصلت وفي أي سياق.كما كشف أمين المراسم برتبة وزير دولة والأمين الأسبق لإقامة وأسفار معمر القذافي، نوري المسماري، عن تفاصيل جديدة ومهمة تتعلق بالجانب اللوجستي لعملية إخفاء الإمام موسى الصدر وخديعة سفره إلى إيطاليا.وأوضح المسماري أنه تلقى اتصالاً في ذلك الوقت من عبد الله السنوسي -الذي كان ضابطاً صغيراً في إدارة الاستخبارات الحربية بشارع الشط برئاسة النقيب عبد الله الحجازي - يستفسر فيه عما إذا كان حتماً على السلطات الإيطالية ختم جواز سفر أي شخص يدخل أراضيها، فأجابه المسماري بأن هذا إجراء تنظيمي لا بد منه في جميع الدول.وأضاف المسماري أن السنوسي عاد وكلمه لاحقاً بطلب تأمين تأشيرات دخول إلى إيطاليا لثلاثة جوازات سفر أرسلها برفقة جندي،، فاتصل بالسفير الإيطالي واستحصل الموافقات والتأشيرات اللازمة لضيوف ليبيا وأعاد الجوازات للسنوسي بناءً على استعجاله ومتابعته المستمرة.