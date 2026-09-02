أسرار التصفية والخديعة.. رفاق القذافي يفتحون الصندوق الأسود لاختفاء موسى الصدر

وذكرت الصحيفة أنه رغم مرور 15 عاماً على سقوط نظام القذافي، لم تتضح بعد الخيوط الرسمية لإخفاء الصدر
ورفيقيه، فيما لم تنشر الأجهزة اللبنانية
حتى الآن حصيلة اتصالاتها مع القوى التي أدارت ليبيا بعد عام 2011.
رواية عبد المنعم الهوني: تصفية طيّار القذافي
تولى القيادي الليبي عبد المنعم الهوني مناصب عدة عقب "ثورة الفاتح من سبتمبر" عام 1969 التي أوصلت معمر القذافي إلى السلطة، حيث كان عضواً في مجلس قيادة الثورة
، وتولى إدارة المخابرات، فضلاً عن حقيبتي الداخلية والخارجية.
وقال الهوني، في شهادته بشأن قضية الإمام موسى الصدر، إن الصدر "تعرض للتصفية"، مؤكداً أن هذه الرواية تمثل قناعة لدى عدد من الليبيين الذين التقاهم.
وأضاف الهوني أن عديله، نجم الدين اليازجي، كان طياراً يقود طائرة القذافي ويحمل رتبة مقدم، مشيراً إلى أنه تعرض للتصفية بعد فترة وجيزة من اختفاء الإمام الصدر. وبحسب ما نقله الهوني عن أفراد من عائلة اليازجي، فإن مقتله ربما كان مرتبطاً بقضية الصدر، إذ قيل إنه تولى نقل جثة الإمام ودفنها في جنوب ليبيا، وتحديداً في منطقة سبها.
وتشير رواية أقارب الطيار
إلى أن معرفته بتفاصيل قضية موسى الصدر ربما دفعت الأجهزة الليبية
إلى التخلص منه لإخفاء السر ومنع كشف تفاصيل القضية.
وتبقى هذه الرواية، وفق ما ورد في الشهادة، من أبرز الإفادات التي تربط مصير الطيار نجم الدين اليازجي مباشرة بملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
جلود: الخميني اكتفى بطلب توضيح
زار وفد ليبي برئاسة "الرجل الثاني" في النظام، عبد السلام جلود، طهران
لتقديم التهنئة بعد أيام من انتصار "الثورة الإيرانية" عام 1979، حيث التقى الإمام الخميني.
وعن تطرق الخميني خلال اللقاء إلى موضوع اختفاء الإمام موسى الصدر، أوضح جلود أن الخميني تمنى صدور توضيح حول ملابسات هذه المسألة، كي لا تكون هناك أي عقبة أمام التعاون بين الثورتين. وأشار إلى أنه خلال وجوده في الفندق، نُظّمت تظاهرة أمامه ضمت 37 شخصاً بقيادة شقيقة الصدر وزوجها وأطلقوا هتافات، لكن عناصر الأمن التابعين للثورة سارعوا إلى إبعادهم وتفريقهم.
وحول ما إذا كانت قضية الصدر قد شكلت عائقاً لاحقاً في العلاقات مع طهران، نفي جلود ذلك، مؤكداً أن ليبيا أعطت إيران
صواريخ ولعبت دوراً أساسياً في حصولها على الأسلحة خلال الحرب مع العراق
في ثمانينات القرن
الماضي.
وأضاف جلود أنه اجتمع بالصدر مرة واحدة في لبنان
في منتصف السبعينات، ولم يكن على علم بزيارته إلى ليبيا، مشيراً إلى أنه تألم كثيراً حين عرف باختفائه لسببين؛ الأول يتعلق بشخصه وما يمثله، والثاني لأنه اعتبر الفعل خسيساً، إذ ليس من عادات العربي أن يدعو أحداً إلى بيته أو بلده ثم يوقع به، وهو ما لا تقبله الأخلاق العربية ولا القيم الإسلامية، واصفاً القصة بالغريبة والتي فُرض عليها تعتيم شديد.
وبشأن مفاتحة القذافي بالموضوع، بيّن جلود أنه ألمح مرة إلى الأمر فاكتفى القذافي بالقول: "أتتهمني؟" وتوقف الحديث
. وعمّا قيل عن مشادة حصلت بين القذافي والصدر، أفاد جلود بأنه لا يعرف التفاصيل، لكنه سمع قبل سنوات أن ضابط الشرطة الذي انتحل شخصية الصدر وزار إيطاليا
بجواز سفره بعد إخفائه، وضع له معمر القذافي حراسة مشددة خوفاً من اختطافه بعدما بدأ الحديث عن دوره.
ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الصدر قد قُتل ودُفن، رجح جلود ذلك قائلاً إن عقله يخبره باستحالة أن يكون مخفياً حتى الآن، مبيناً أنه كان قد سمع من القذافي قبل الحادثة ما يعبّر عن انزعاجه من قيام إيران بإرسال رجال دين لديهم نفوذ لدى الشيعة العرب، معرباً عن عدم تصوره بأن يصل الأمر إلى هذه الدرجة.
شلقم: جاء إلى ليبيا بتوصية من بومدين
كشف وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد الرحمن
شلقم، تفاصيل شهادته حول قصة اختفاء الإمام موسى الصدر، مشيراً إلى أنه قابل الصدر مرة واحدة فقط عندما جاء إلى القاهرة لإلقاء محاضرة وكان شلقم حينها طالباً هناك، لافتاً إلى أنه كان قيد الإقامة الجبرية وقت وصول الصدر إلى ليبيا.
وأوضح شلقم أن هناك معلومات تفيد بأن الصدر جاء إلى ليبيا بتوصية من الرئيس الجزائري هواري بومدين بعد أن طلب منه المساعدة فنصحه بلقاء القذافي، مبيناً أنه ترجّح حدوث خلاف بين القذافي والصدر على قضايا دينية نظراً لأن القذافي سُنّي مالكي والصدر شيعي، كما أُثيرت لاحقاً مسألة انتحال شخص صفة الصدر والذهاب بها إلى إيطاليا.
وأضاف شلقم أنه حين كان وزيراً للخارجية، قال له القذافي أثناء تمشيهما في باب العزيزية: "يا عبد الرحمن
أنت الطليان أصحابك وبينهم وزيرا الخارجية والداخلية.. أريد فقط أن أعلم الحقيقة في موضوع موسى الصدر".
وأشار شلقم إلى أنه بعد سقوط نظام القذافي راجت سيناريوهات متعددة، حيث تحدث البعض عن دور محتمل لزعيم "فتح - المجلس الثوري" صبري البنا (أبو نضال) في تصفية الصدر، وتساءل آخرون عما إذا كان الصدر قد حصل على مبلغ مال يتصل بما تعرض له، مؤكداً أنه حين استفسر عن قصة المال لم يؤكدها أحد، في حين يجزم القيادي عبد المنعم الهوني بأن الصدر قُتل داخل ليبيا.
التريكي: جريمة غريبة
فيما كشف وزير الخارجية الليبي الأسبق علي عبد السلام التريكي، تفاصيل شهادته بشأن اختفاء الإمام موسى الصدر، مؤكداً عدم علمه بالتفاصيل الدقيقة للحادثة، وأن الصدر لم يأتِ إلى ليبيا عن طريق وزارة الخارجية
.
وأوضح التريكي أن دور الخارجية كان مقتصراً فقط على دعوة نقلها القائم بالأعمال الليبي في بيروت
إلى الصدر، ليتولى بعدها
التنسيق جهات أخرى، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ الصدر شخصياً، لكنه كان يسمع عنه أنه رجل مناضل وصاحب موقف قومي.
وأضاف التريكي أن الخارجية لم تعرف كيف ولا متى وصل الصدر إلى البلاد، مبيناً أنه بعد تركه منصب وزير الخارجية اهتمت الوزارة بإجراء اتصالات مع السلطات الإيطالية التي أفادت يومها بأنه غادر طرابلس إلى روما.
وأشار التريكي إلى أنه شاع لاحقاً وقوع نقاش حاد بين القذافي والصدر أدى إلى ما أدى إليه، واصفاً الحادثة بالجريمة الغريبة والمؤسفة التي لم تكن لها أي فائدة لليبيا أو للعمل القومي، بل ألحقت الكثير من الأضرار دون معرفة لمصلحة من حصلت وفي أي سياق.
رواية المسماري أمين المراسم و"ظل العقيد"
كما كشف أمين المراسم برتبة وزير دولة والأمين الأسبق لإقامة وأسفار معمر القذافي، نوري المسماري، عن تفاصيل جديدة ومهمة تتعلق بالجانب اللوجستي لعملية إخفاء الإمام موسى الصدر وخديعة سفره إلى إيطاليا.
وأوضح المسماري أنه تلقى اتصالاً في ذلك الوقت من عبد الله السنوسي -الذي كان ضابطاً صغيراً في إدارة الاستخبارات الحربية بشارع الشط برئاسة النقيب عبد الله الحجازي - يستفسر فيه عما إذا كان حتماً على السلطات الإيطالية ختم جواز سفر أي شخص يدخل أراضيها، فأجابه المسماري بأن هذا إجراء تنظيمي لا بد منه في جميع الدول.
وأضاف المسماري أن السنوسي عاد وكلمه لاحقاً بطلب تأمين تأشيرات دخول إلى إيطاليا لثلاثة جوازات سفر أرسلها برفقة جندي، مبيناً أنه حين فتح الجوازات تفاجأ بأن أحدها يعود للإمام موسى الصدر
، فاتصل بالسفير الإيطالي واستحصل الموافقات والتأشيرات اللازمة لضيوف ليبيا وأعاد الجوازات للسنوسي بناءً على استعجاله ومتابعته المستمرة.
وأكد المسماري أنه عقب الإعلان عن اختفاء الصدر بقيت الواقعة حية في ذاكرته، مجزماً بأن الصدر لم يغادر الأراضي الليبية إطلاقاً وأن السلطات الإيطالية كانت بريئة وتعرضت لخديعة؛ إذ أُدخل ثلاثة أشخاص إلى روما بينهم ضابط ليبياً طويل القامة ارتدى ثياب الصدر، تعمدوا ترك جوازات الإمام ورفيقيه مع سجادة صلاته في الفندق، ثم غادروا إيطاليا لاحقاً باستخدام جوازات سفر دبلوماسية ليبية.