ايران: 4 قتلى من الحرس الثوري في كرمانشاه و3 من الباسيج اثر هجمات اميركية

وقال الحرس في بيان تابعته ، انه " تم تسجيل 4 قتلى من قواتنا في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه غربي ".فيما ذكرت انه "تم ايضا تسجيل 3 قتلى من قوات الباسيج في جزيرة لاوان جنوبي إيران إثر هجمات أمريكية".