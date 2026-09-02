حريق في مجمع سكني بالكويت إثر استهدافه بمسيرة إيرانية

وأفاد المتحدث باسم العام، غريب، بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي نشب في المجمع السكني عقب تعرضه لإصابة بطائرة مسيرة معادية، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر أو إصابات في صفوف المدنيين.من جانبه، أعلن الإيراني، في بيانه رقم 7، تنفيذ هجوم على قاعدة " " الجوية في ، مشيراً إلى أن القصف استهدف مقر ، ومكان إقامة القائد، إضافة إلى حظيرة ومنصة تمركز الطائرات المسيرة.وأكد البيان الإيراني أن الهجوم أدى إلى إحراق المنصة وتدمير عدد من الطائرات المسيرة، فضلاً عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية التابعة للقاعدة.