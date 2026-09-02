بيان كويتي "غاضب" ضد القصف الإيراني فجر الأربعاء

– دوليات



أعربت ، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية التي استهدفت عدة مواقع في البلاد فجر اليوم، من بينها مجمع سكني، مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً لأمنها واستقرارها.





وشددت الخارجية على حق بلادها الكامل في اتخاذ التدابير اللازمة كافة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقوانين الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وميثاق ، وانتهاكاً صريحاً لقرار رقم 2817، فضلاً عن كونه تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية للتهدئة.وشددت الخارجية على حق بلادها الكامل في اتخاذ التدابير اللازمة كافة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقاً للقوانين الدولية.