بيان سعودي يعلن مقتل بحارَين فلبينيَين بضربة طالت ناقلة بمضيق هرمز

وأفادت الشركة المشغلة، في بيان صادر من العاصمة ، بأن الاستهداف بحياة البحارَين الفلبينيَين وخلف أضراراً مادية في السفينة، مشيرة إلى أنها باشرت اتخاذ إجراءات الطوارئ والسلامة اللازمة لتأمين بقية أفراد الطاقم، بالتعاون مع الهيئات البحرية والأمنية المختصة في المنطقة.ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد خطير للتوترات العسكرية والتهديدات التي تطال أمن الملاحة وخطوط إمدادات في ، الممر المائي الحيوي الذي تعبر منه النسبة الأكبر من صادرات النفط الخام في الشرق الأوسط.