وزير الخزانة الأمريكي: الحكومة الايرانية قد تسقط قريباً

وقال الوزير في تصريحات لشبكة "نيوز "، إن تسعى إلى خلق ضغط اقتصادي كافٍ على لدفعها إلى العودة إلى المفاوضات، ولكن بشروط مقبولة للرئيس الأمريكي .وأضاف أن يرى أن الجهود الدبلوماسية السابقة فشلت، لأن القادة الإيرانيين لم يكونوا مستعدين لإبرام اتفاق.وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه ضغوطها الاقتصادية على ، ضمن سياسة تستهدف تقليص علاقاتها الاقتصادية مع ودفعها إلى تقديم تنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات.