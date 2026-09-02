ترامب: لا أكترث إذا وقعت إيران اتفاقاً نووياً وأفضل الوضع العسكري الراهن

وقال في منشور على منصته، إنه لا يسعى إلى إجبار على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، رداً على تقرير لشبكة ABC، معتبراً أن أي اتفاق يتم توقيعه من جانب لن يكون ذا قيمة بالنسبة إليها.وأضاف: "لا يمكن أن أكترث أقل إذا وقّعوا اتفاقاً عديم القيمة بالنسبة إليهم"، مبيناً أنه "يفضل كثيراً موقفنا الحالي".وأشار ترامب إلى أن تتمتع بـ"سيطرة شبه كاملة على ".وتابع أن الإيرانيين "يمررون الوقت إلى حين وقوع الأمر المحتوم"، متسائلاً: "متى سيخرج الشعب الإيراني ويناضل؟".