نيويورك تايمز: حاملات طائرات أمريكية خارج الجاهزية القتالية لسنوات

وأوضحت الصحيفة أن ، التي تمتلك 11 حاملة طائرات، دفعت بأربع منها إلى الشرق الأوسط، فيما تخضع أخرى للصيانة أو تعاني مشكلات فنية.وأضافت أن حاملة الطائرات " " دخلت حوض الصيانة بعد عودتها من انتشار استمر 11 شهراً، وقد تستغرق أعمال إصلاحها عاماً على الأقل، فيما شهدت خلال الأشهر الماضية حريقاً استمر أكثر من 30 ساعة، إلى جانب أعطال في شبكة الصرف الصحي.وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط التشغيلية أجبرت البنتاغون على إعادة توزيع حاملاته بين مناطق عدة، ما أثر في الوجود البحري الأمريكي في .