هروب جماعي لقردة في سوريا ومطاردة بالشوارع

لم يكن أهالي مدينة سلقين بريف إدلب يتوقعون أن تتحول شوارع مدينتهم إلى ساحة مطاردة بطابع كوميدي، بعد هروب ثلاثة قرود، يُرجّح أنها من حديقة للحيوان، وقيامها بمهاجمة عدد من المدنيين.وبحسب المعلومات الأولية، تسببت القرود بحالة من الهلع بين الأهالي، فيما تعرض عدد من الأشخاص لإصابات نتيجة العضّ، وسط محاولات لملاحقة الحيوانات الهاربة والسيطرة عليها.ويبدو أن القرود قررت خوض "جولة حرة" خارج الأقفاص، لكنها اختارت هذه المرة شوارع سلقين بدلا من الغابة!.