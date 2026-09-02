‏ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاستخدمته لأنهم مجانين

وقال في تصريح تابعته ، "إذا امتلكت سلاحا نوويا حينها سيُدمر نصف العالم"، مبينا ان " لو امتلكت سلاحا نوويا لاستخدمته لأنهم مجانين".وأضاف "نسيطر الآن على "، لافتا الى "اننا قضينا على 28 قاربا وسفينة إيرانية الليلة الماضية".واكد "سنتحمّل بعض الألم الآن لتحقيق مكاسب على المدى الطويل".